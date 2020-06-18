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iPhone 11 стал самым продаваемым смартфоном премиум-класса

Чт 18 июня 2020, 15:52:03

Четыре из пяти смартфонов этого сегмента были созданы компанией Apple.

Исследователи портала Counterpoint обнародовали результаты анализа рынка премиум-смартфонов первого квартала 2020 года. Apple по-прежнему возглавляет этот сегмент — iPhone 11 стал самым продаваемым смартфоном премиум-класса (дороже 400 долларов).

Калифорнийская компания занимает 57% сегмента, а относительную конкуренцию составляет лишь Samsung (19%), и Huawei (12%). Что примечательно, Apple возглавил рейтинги во всех регионах мира. Лишь в Китае Huawei удерживает первенство на домашнем рынке.

Рейтинг по моделям тоже демонстрирует крепкие рыночные позиции Apple. Почти треть сегмента (30%) приходится на модель iPhone 11, за которой следует её расширенная версия iPhone 11 Pro Max (9%). Закрывает тройку лидеров iPhone 11 Pro c долей в 7%.

Стоит отметить, что популярность также сохраняет смартфон Apple из прошлой линейки — четвёртую позицию удерживает iPhone XR c долей в 7%. Замахнуться на гегемонию Apple смогли лишь в Huawei — их смартфон Mate 30 Pro 5G попал в пятёрку лидеров с долей в 3%.

Несмотря на частные успехи, продажи всего сегмента упали на 13% по сравнению с прошлогодними показателями. Эксперты связывают это с ограничениями, обусловленными COVID-19. При этом, премиум-сегмент по-прежнему является самым прибыльным — на его долю приходится 57% от всей выручки на рынке смартфонов.


Дмитрий Кошевой

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