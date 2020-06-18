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Эксперт АУФИ посоветовал следить за разрешениями приложений

Чт 18 июня 2020, 08:47:10

Сомнительные программы могут использовать информацию со смартфона в мошеннических целях.

Приложения запрашивают разрешение для взаимодействия со смартфоном. В мессенджерах чаще запрашивается доступ к камере и микрофону, иначе поговорить или совершить видеозвонок не удастся. Но есть и такие запросы, которым стоит уделять больше внимания, рассказал ресурсу «Прайм» IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

По словам Николаева, крайне подозрительные разрешения — касающиеся СМС и списка контактов. Опасность заключается в доступе к перепискам и конфиденциальной информации, вроде банковских данных, учётных записей, одноразовых паролей и личной информации. В чужих руках это может обернуться шантажом, вымогательством и другими неприятностями.

И возможности злоумышленников этим не ограничиваются. Даже безобидные, на первый взгляд, доступы к микрофону или камере способны обернуться во вред, записывая разговоры и делая снимки. Потому Николаев посоветовал пользователей следить за скачиваемыми приложениями и их разрешениями.

Эксперт АУФИ напомнил, что информация — ценный ресурс в технологически развитом мире, и многие компании готовы платить за неё. Честный бизнес использует её в рекламных целях, для оценки поведенческих факторов пользователя, улучшения экосистемы предлагаемых услуг и много другого. Обратная сторона — мошенники.


Олег Фёдоров

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