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Главная страница | Hi-Tech | Супердоступ к смартфону вредит безопасности

Супердоступ к смартфону вредит безопасности

Сегодня, 16:47

Джейлбрейк и root-права могут облегчить работу злоумышленников.

Многие пользователи смартфонов, пожалуй, сталкивались с понятием «суперпользователя» — когда с помощью дополнительных манипуляций можно обойти ограничения производителя. Между тем, супердоступ к смартфону вредит безопасности, уверены эксперты.

Jailbreak и root-права — это два способа обхода ограничений, установленных производителем ПО и устройства. Сейчас эти операции позволяют открыть доступ к файловой системе iOS, а в Android открывают новый уровень доступа. Обладая root-правами, пользователь может устанавливать сторонние прошивки, удалять встроенные приложения, и бороться с рекламой в программах.

По мнению экспертов, сегодня подобные методы несут больше недостатков. Помимо лишения гарантии, пользователь может потерять доступ к важным обновлениям, без которых устройство может стать небезопасным. Это особенно актуально сегодня, когда на смартфоны устанавливают банковские приложения, и сохраняют личную информацию.

Кроме того, ошибка при стороннем вмешательстве в работу устройства может привести к полной потери его работоспособности, предупреждают в Роскачестве. Ошибки может вызвать некачественная перепрошивка, или вирусы.


Дмитрий Кошевой

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