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Обнаружена уязвимость CrossTalk в процессорах Intel

Сегодня, 16:13

Зашифрованные данные пользователей станут лёгкой добычей злоумышленников.

Ученые из Университета в Амстердаме сообщили, что обнаружена новая уязвимость CrossTalk в процессорах Intel. Это ошибка безопасности, с помощью которой злоумышленник может воровать данные пользователей из программ, работающих на других ядрах.

Группа системной и сетевой безопасности университета Vrije Universiteit Amsterdam говорит, что уязвимость CrossTalk — это еще один тип атаки MDS (микроархитектурная выборка данных). MDS атакует целевые пользовательские данные, находясь в «переходном» состоянии, так как они обрабатываются внутри ЦП. Конкретно CrossTalk атакует данные, пока они обрабатываются буфером в кэш-памяти.

Исследовательская группа сообщила, что исправление этой ошибки заняло более 90 дней, из-за сложности проблемы и из-за того, что изначально не исследовалась возможность межъядерной утечки. Тем временем Intel уже внесла значительные изменения в конструкцию аппаратных средств своих процессоров, и большинство ее последних продуктов не подвержены этой атаке.

Для всех старых линий ЦП Intel производитель микросхем выпустил обновления, исправляющие уязвимости CrossTalk, под названием INTEL-SA-00320.

«Как и в отношении всех проблем с побочными каналами, о которых сообщалось на сегодняшний день, Intel не знает о каких-либо реальных подвигах SRBDS вне лабораторной среды», — говорится в сообщении Intel, опубликованном в блоге, в котором анализируются июньские обновления безопасности.


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