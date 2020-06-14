В Google Pay планируют добавить интеграцию с бизнесом, как в WeChat

Прямо через сервис можно будет оплатить услуги и товары.

Американская IT-компания планирует расширить присутствие своего платёжного сервиса на рынке. В Google Pay планируют добавить интеграцию с бизнесом, как в китайских приложениях AliPay и WeChat.

Как сообщает портал The Information, Google планирует сконцентрировать основные функции для ведения бизнеса в мобильном приложении Google Pay. В программе могут появиться кнопки определённых брендов для моментальной оплаты услуг или размещения заказов.

Как сообщают авторы материала, на подобный шаг в Google решились на фоне пандемии, которая повысила спрос на бесконтактные платежи. По мнению экспертов, Google готовится конкурировать с сервисом оплаты от Apple. На данный момент компания находится в поиске партнёров для тестирования нового функционала, отмечают в The Information.

Стоит отметить, что тенденция к росту популярности бесконтактных платежей актуальна и для России. Так, эксперты «Яндекс.Денег» заявили, что в текущем году число таких платежей возросло на треть. При этом, оборот средств в этом сегменте прибавил 26%.

Дмитрий Кошевой