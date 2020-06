Создатели «Ведьмака» готовят новую игру про оборотня Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest

События проекта будут происходить в ролевом мире World of Darkness.

Компанией Walkabout Games и разработчиками Different Tales был представлен тизер новой компьютерной игры Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest. Подробности о проекте появятся в следующем месяце. Известно, что события игры будут происходить в ролевой вселенной World of Darkness.

Не так давно в Сети появилась информация, что создатели первого «Ведьмака» готовят новую игру про оборотня. Бывшие сотрудники CD Projekt RED Яцек Бжезински и Артур Ганзинц известны не только приключениями Геральта, но и работой над Hitman. На каких платформах будет представлена Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest пока неизвестно.

По тизеру понятно, что игроку предлагается управлять кем-то из оборотней, которые ведут борьбу за экологию. В трейлере антагонистом выступает техника, разрушающая лес. World of Darkness — это вселенные, придуманные в начале 90-х годов компанией White Wolf Game Studio. В «мире тьмы» чудовища и монстры живут рядом с людьми. World of Darkness используется во многих известных настольных ролевых играх.



Компания WWGS впервые подошла к созданию игр с повествовательной стороны. Игроку предлагается проникнуться сюжетом. От Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest стоит ожидать драматической истории с интересными сюжетными линиями. Аналитики прогнозируют, что игра выйдет для консолей нового поколения. Однако официального объявления ещё не было.

Антон Жилин