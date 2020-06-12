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Главная страница | Hi-Tech | Бета-версия Android 11 стала доступна для пользователей Pixel

Бета-версия Android 11 стала доступна для пользователей Pixel

Сегодня, 14:46

Тем не менее, в связи с рисками обновлять программу пока не стоит, считают эксперты.

Бета-версия пока доступна для смартфонов Pixel от компании Google. 

Пока что бета-версия доступна лишь для линейки девайсов компании-производителя, но в ближайшие две недели обновление станет доступно и для других фирм. Среди них будут OnePlus, Xiaomi, Oppo Vivo, Sharp, Transsion, Realme.

Основные нововведения - это возможность сворачивать мессенджеры в более маленькие окна и накладывать друг на друга, как в ноутбуке. Также можно будет предоставлять одноразовый доступ приложениям к различным встроенным функциям.

Производитель говорит, что хоть Android 11 и стала доступна для обычных пользователей, устанавливать до официальной версии большой риск. Телефон может перестать функционировать и удалить все данные. Поэтому заранее следует перенести всё на другую карту памяти, сохранить на диск или облако. Ещё лучше будет подождать около месяца или более, чтобы компания Google могла выпустить Android 11 без угрозы для устройства и с полным функционированием для всех смартфонов.


Ангелина Соколовская

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