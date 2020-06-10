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Huawei P50 готовят к выпуску в 2021 году

Сегодня, 10:05

После выхода смартфон легко завоюет вершины рейтингов.

Линейка Huawei P отличается самыми продвинутыми фотографическими возможностями. Каждое устройство привносит что-то новое и неизменно поднимается на вершину рейтингов, в частности DxOMark. Не станет исключением и Huawei P50, утверждает генеральный директор линейки Р – Ван Юнган.

Директор заявил, что со своего создания линейка Huawei P стала флагманами, особенно по части фотографирования. Тут и сдвоенная первая камера вместе с Leica в Huawei P9, и участие ИИ в обработке фотографий в Р10 и Р20. Р30 улучшил ночную сторону фотосъёмки, а Р40 улучшил все предыдущие достижения и обзавёлся 10-кратным оптическим зумом (в старшей модели). Ван Юнган сообщил, что новый смартфон готовят к выпуску в 2021 году весной и подтвердил начало работ над гаджетом за несколько месяцев до презентации Р40. Так как разработка занимает не менее 18 месяцев, то как раз к весне и получится всё сделать.


Святослав Суздальский

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