Huawei P50 готовят к выпуску в 2021 году

После выхода смартфон легко завоюет вершины рейтингов.

Линейка Huawei P отличается самыми продвинутыми фотографическими возможностями. Каждое устройство привносит что-то новое и неизменно поднимается на вершину рейтингов, в частности DxOMark. Не станет исключением и Huawei P50, утверждает генеральный директор линейки Р – Ван Юнган.

Директор заявил, что со своего создания линейка Huawei P стала флагманами, особенно по части фотографирования. Тут и сдвоенная первая камера вместе с Leica в Huawei P9, и участие ИИ в обработке фотографий в Р10 и Р20. Р30 улучшил ночную сторону фотосъёмки, а Р40 улучшил все предыдущие достижения и обзавёлся 10-кратным оптическим зумом (в старшей модели). Ван Юнган сообщил, что новый смартфон готовят к выпуску в 2021 году весной и подтвердил начало работ над гаджетом за несколько месяцев до презентации Р40. Так как разработка занимает не менее 18 месяцев, то как раз к весне и получится всё сделать.

Святослав Суздальский