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Sony перенесла презентацию PlayStation 5 на 11 июня

Сегодня, 15:02

Решение приняли в связи с протестами в США.

Sony объявила другую дату, когда проведёт презентацию PlayStation 5. Компания перенесла анонс на 11 июня, тогда как ранее собиралась презентовать новинку уже 4 июня. Sony вместе с другими игровыми студиями отсрочила презентацию в связи с протестами в США. Впрочем, компания не сообщила, что обязательно представят приставку – всего лишь покажут «будущее гейминга на PS5».

Но зрители в любом случае смогут увидеть новые игры и их графическую составляющую. Ведь в консоли обещают поддержку разрешения 4К по умолчанию. Однако для стримеров новости не столь радужны – 1080р разрешение при 30 кадрах в секунду. Производители объясняют это стремлением облегчить подготовку материалов для трансляции.

Трансляция пройдёт 11 июня в 23:00 по московскому времени.


Святослав Суздальский

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