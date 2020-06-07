Браслет получит полноценный NFC и сможет измерять уровень стресса.

Авторы портала Tizen Help показали изображения нового фитнес-браслета от Xiaomi. Также инсайдеры раскрыли характеристики нового Xiaomi Mi Band 5. Считается, что новинка получит «женский» календарь, и сможет измерять физические показатели организма.

Функционал Mi Band 5 будет расширен за счёт датчика кислорода, а в ПО устройства добавят новые функции по контролю за здоровьем. С помощью браслета можно будет высчитывать менструальный цикл, и уровень кислорода в крови. Кроме того, основываясь на дыхании, браслет сможет предложить упражнения для снижения стресса.

Помимо спортивных функций, в Mi Band 5 добавили поддержку голосового помощника Amazon Alexa, и «полноценный» NFC. Если раньше беспроводный интерфейс использовался только для китайских платёжных систем, то теперь он поддерживает карты Mastercard. Благодаря этому посредством браслета можно будет оплачивать покупки и услуги по всему миру.

Несмотря на новшества, в Mi Band по-прежнему не будет функции ответа на звонок — браслетом можно только отклонить входящий вызов. Официальная дата анонса пока неизвестна, но в Tizen Help считают, что премьера устройства состоится 11 июня, а уже 18 июня он появится в магазинах КНР.

Дмитрий Кошевой