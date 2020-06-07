На китайском портале показали внешний вид Nvidia GeForce RTX 3080

У видеокарты двухстороннее охлаждение и V-образный вырез на плате.

В Сети появились снимки новой флагманской видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080. Фотографии разместили на китайском портале ChipHell. Согласно инсайдерской информации, видеокарта будет охлаждаться с обеих сторон.

GeForce RTX 3080, которую показали в интернете, имеет интересный внешний вид. Пользователи сразу обратили внимание на плату графического процессора. У неё на торце имеется V-образный вырез. Такое решение было обусловлено нехваткой места для дополнительного кулера. На снимках в ChipHell видно, что у новой видеокарты Nvidia будет два кулера, расположенных с разных сторон. С обычной прямоугольной платой пришлось бы увеличивать корпус узла.

Кроме внешнего вида Nvidia GeForce RTX 3080, в интернете появилась утечка от китайских инсайдеров, раскрывающая параметры будущего графического процессора. Сообщается, что у видеокарты будет 10 ГБ памяти. В основе разработки лежит GPU GA102-200. На данный момент подтвердить представленную информацию нельзя. Однако инсайдер уже предоставлял параметры видеокарт Nvidia предыдущего поколения, и оказался прав. Фотографии Nvidia GeForce RTX 3080 могут быть только испытательными макетами будущего флагмана, презентация которого ожидается этой осенью.

Антон Жилин