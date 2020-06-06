Стартовали продажи умных часов Realme Watch за 3600 рублей

Устройство продаётся в Индии, а 22 июня оно появится на европейском рынке.

Дебют компании Realme в сфере умных часов начал свой путь в Индии. С 5 июня на местном рынке устройств стартовали продажи Realme Watch. Приобрести их можно за $52 (3600 рублей).

Популярность Realme Watch начала мгновенно набирать обороты. Пробную партию гаджетов раскупили за считанные минуты, а это больше 15 тысяч экземпляров. Китайские умные часы Realme привлекают покупателей доступностью. Самые дорогие Apple Watch 5 серии стоят в 10 раз дороже. Из-за этого новый гаджет прозвали «экономным Apple Watch».

22 июня Realme Watch начнут продаваться в Европе. Запланированная стоимость часов для европейских покупателей - $62 (4250 рублей). Это может изменить ситуацию на российском рынке. По подсчётам «Связной – Евросеть», в 2019 году россияне чаще покупали фитнес-браслеты, а не более дорогие умные часы. Аналитики из Canalys определили, что лидером продаж на отечественном рынке стали фитнес-трекеры Xiaomi, со средней ценой 2000 рублей.

Realme Watch вышли с квадратным 1,4-дюймовым дисплеем. Часы способны круглосуточно отслеживать частоту сердцебиения и показывать уровень насыщения крови кислородом. Устройство синхронизируется со смартфоном по Bluetooth 5.0, позволяя управлять камерой и плеером, а также получать уведомления о звонках и сообщениях.

Антон Жилин