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Графические процессоры смогут напрямую управлять своей видеопамятью в Windows 10

Сегодня, 09:46

Осталось дождаться поддержки драйверов.

Майское обновление Windows 10 (2004) приносит с собой обновление же архитектуры WDDM 2.7 (Windows Display Driver Model), который, в свою очередь, сделает так, что графические профессоры смогут напрямую управлять своей видеопамятью. Это называется аппаратное ускорение планировщика GPU. Однако, не всё так просто — функция не работает.

И дело не в неумении программировать или багах, а лишь в распространителях драйверов. Производители Intel, AMD, NVIDIA ещё не разработали соответствующее ПО, позволяющие пользоваться планировщиком. Из этой троицы AMD подтвердили разработку драйверов под WDDM 2.7. NVIDIA рассказали о том, что сделали это ещё в драйвере GeForce Game Ready 446.14 WHQL, но на деле он к WDDM 2.7 ничего общего не имеет. Впрочем, уже в тестовой версии 450.99 появилась тестовая поддержка планировщика — но стабильность никто не гарантирует.

Сама возможность напрямую управлять своей видеопамятью в Windows 10 позволяет повысить производительность и снизить задержки при обращении к памяти.


Святослав Суздальский

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