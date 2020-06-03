Американцы подали в суд на Google, обвиняя в незаконном сборе персональных данных

Корпорация может потерять 5 млрд долларов, если иск будет удовлетворен.

Американцы подали в федеральный суд Калифорнии на Google, обвиняя в незаконном сборе персональных данных. Если суд установит вину компании, то она будет вынуждена заплатить по 5 тысяч долларов каждому пользователю. В общей сложности сумма может достигнуть 5 млрд. Истцы утверждают, что корпорация собирает частные сведения клиентов, используя статистический сервис Google Analytics и программы вроде Ad Manager.

По заявлениям стороны иска, похищение данных происходит даже при включении режима инкогнито. В результате, Google якобы проникает в самые сокровенные области личной жизни каждого отдельного человека: узнает о его друзьях, любимой еде, увлечениях и даже о «самых интимных и потенциально неловких вещах». В документе говорится о миллионах пострадавших в ходе неправомерных действий Google, ведь эта «темная» история, по данным истцов, берет начало еще с 1 июня 2016 года. Представитель компании Хосе Кастанеда заявил о намерениях защищать права Google.

«Мы четко указываем, что каждый раз, когда вы открываете новую вкладку в режиме инкогнито, веб-сайты могут собирать информацию о вашей активности в интернете», - парировал Хосе.

В декабре 2019 года французский регулятор взыскал с Google штраф в размере 150 млн евро за злоупотребление высоким положением в области поисковой рекламы. Стоит отметить, что осенью прошлого года поступила информация об иске австралийского регулятора к корпорации за сбор персональных данных, вопреки опциям, позволяющим отключить эту функцию, о которых компания якобы не сочла нужным уведомить пользователей.

Виталий Морозов