Пользователи WhatsApp рискуют столкнуться с новой угрозой мошенничества

Киберпреступники стали еще более изощренными.

Появилась информация, что мошенники способны переделать сообщение, выдав его за уведомления от WhatsApp, в которых требуется указать код подтверждения по SMS. Об этом рассказал журналист Forbes Зак Доффман. Люди, использующие данный многофункциональный мессенджер, рискуют столкнуться с новой угрозой мошенничества.

Киберпреступники прибегали к этому методу и ранее, когда от имени кого-либо из знакомых пользователю приходила просьба переслать код, которую неприятель объяснял невозможностью получить SMS. Таким образом хакеры получали доступ к аккаунту и использовали его в своих целях. Ранее пользователи практически сразу могли заподозрить неладное, однако сейчас злоумышленники начали использовать более искусные способы усыпить бдительность «жертвы».

Эксперты советуют обезопасить учетную запись с помощью двухфакторной идентификации в WhatsApp. Поскольку пользователь при каждом входе в аккаунт вынужден вводить пароль, его учетная запись становится недоступной для «взломщиков», даже если они получили SMS-код для доступа.

Киберпреступники разработали ряд схем, позволяющих вводить в заблуждение ничего не подозревающих людей. Они присылают на почту «вирусные» сообщения, рассылают уведомления в голосовую почту, а также пытаются похитить банковские данные через специальный браузер WhatsApp.

Виталий Морозов