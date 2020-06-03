Презентацию Cyberpunk 2077 перенесли на 2 недели из-за протестов в США

Всплеск социального недовольства в Штатах повлиял на решение CD Project Red.

Презентацию Cyberpunk 2077 перенесли на 2 недели из протестов в США. CD Project Red должны были представить игру на онлайн-конференции Night City Wire, но теперь с этим стоит повременить. До возникновения массовых беспорядков выход игры планировался на 11 июня, но было решено перенести это событие на 25. Кроме того, руководство игрового сайта IGN сочли необходимым отсрочить геймерский фестиваль с анонсами с 5 июня на 8.

Радикальные акции протестующих на фоне убийства Джорджа Флойда стали основанием для переноса презентации игр для Playstation 5. Компания CD Project Red разместила объявление, указав на причину такого решения.

«Мы по-прежнему с нетерпением ждем возможности поделиться новой информацией о Cyberpunk 2077, но сейчас происходят более важные дискуссии, и мы хотим, чтобы их услышали», - объявили на официальной странице разработчика в Twitter.

Однако дата выхода нашумевшей новинки остается неизменной после последнего уведомления – 17 сентября 2020 года. Стоит отметить, что в январе текущего года вместо намеченного выхода весной (16 апреля) было решено перенести релиз Cyberpunk 2077 на сентябрь.

Виталий Морозов