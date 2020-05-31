Windows 10 ожидают глобальные изменения в 2021 году

Продукт получит новый интерфейс, а также расширенный поисковик.

Операционная система Windows стала для пользователей ПК — родной. За долгие годы совместной работы люди успели полюбить детище Microsoft. Компания не стала стоять на месте, а активно продолжает улучшать свой проект. В данный момент Windows 10 радует пользователей ПК, но не всех устраивает.

В связи с недочетами, компания регулярно выпускает новые версии. Некоторые изменения поверхностные, но есть и обновления, в которых перерабатывается огромная часть платформы. Глобальные изменения Windows 10 ожидают ее в 2021 году. Компания изменит интерфейс операционной системы, чтобы сделать ее более удобной, а также расширенный поисковик.

В частности, Windows 10 для пользователей с сенсорным экраном. Расстояние между иконками станет больше. Это предпринимается для того, чтобы пользователям было удобнее осуществлять действия. Выход обновленной Windows 10 ожидается весной 2021 года. Точная дата релиза пока не известна.

Александр Великий