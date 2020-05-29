HP представила VR-шлем Reverb G2

Valve и Microsoft совместными усилиями усовершенствовали устройство.

Компания HP представила новую высокотехнологичную разработку - VR-шлем Reverb G2 и раскрыла основные характеристики. Руки к созданию данного устройства приложили корпорации Microsoft и Valve. У Reverb G2 имеется 2 весомых отличия от Valve Index, а именно: меньшая частота обновлений и отсутствие возможности отследить положение пальцев. Экраны оснащены высоким разрешением – 2160x2160. К примеру, у шлема Valve эти показатели несколько ниже – 1600x1440.

Стоимость этого изобретения примерно 42 тысячи рублей. Несмотря на то, что заказать в данный момент VR-шлем не получится, компания уже принимает заявки на бронь. Это дает покупателям преимущество, ведь HP обязательно свяжется с клиентами, когда продукт поступит в продажу. Устройство отлично взаимодействует с Windows Mixed Reality и SteamVR. В комплект входит кабель 6 метров в длину, который можно подсоединить к компьютеру, 2 контроллера вместе с гарнитурой.

Первая официальная информация об очках виртуальной реальности Reverb от бренда HP появилась в 2019-м году. Разработка дополнилась линзами Френеля, обеспечивающими широкий обзор для пользователей по сравнению с предыдущими моделями.

Виталий Морозов