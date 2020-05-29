Данная модель продолжает линейку Honor 30 и Honor 30 Pro +.

В России представили смартфон Honor 30S. Компания Honor анонсировала выход на рынок демократичной в плане ценовой категории модели смартфона, получившей название 30S и дополнившей линейку Honor 30 и Honor 30 Pro +. Процессор Kirin 820 5G стал более прогрессивным вариантом графического модуля на базе Mali-G57 MC6. Данное усовершенствование позволяет смартфону динамично обрабатывать приложения при помощи искусственного интеллекта.

В функционал входит камера с четырьмя объективами, среди которых: модуль 64 МП, 8 МП, 2 МП. Диагональ – 6,5 дюймов. Камера бюджетного смартфона может снимать видео в разрешении Ultra-HD с частотой 60 кадров/с. Можно использовать камеру и при разрешении в 1080р. Стоит добавить, что покупатели товаров от Honor получат беспроводные наушники в подарок.

Виталий Морозов