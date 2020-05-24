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Дизайн Oppo Reno 4 показали на официальных снимках

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Дизайн Oppo Reno 4 показали на официальных снимках

5G, быстрая зарядка, традиционная внешность – пока прошлые утечки подтверждаются.

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Дизайн Oppo Reno 4 показали на официальных снимках

Сегодня, 18:00

5G, быстрая зарядка, традиционная внешность — пока прошлые утечки подтверждаются.

Представители китайской компании опубликовали официальные рекламные, и «живые» фото долгожданных новинок. Дизайн Oppo Reno 4 в нескольких цветах показали на официальных снимках.

Внешность смартфона похожа на дизайн неопознанного аппарата, который попал в объективы на прошлой неделе. Тогда эксперты предположили, что речь идёт о «тестовой» модели — журналисты посчитали дизайн смартфона слишком простым, что не соответствует имиджевой линейке Reno.

Смартфон представляет собой стандартный моноблок с блоком камер, выделенном глянцевым пластиком. Заднюю крышку Reno 4 отличает шершавая текстура. На снимки попали смартфоны в двух цветах — синем, и розовом. Не исключено, что гамма оттенков будет шире.

Судя по отсутствию площадки для датчика отпечатков на корпусе, можно предположить, что смартфон получит сканер под экраном. Также это указывает на AMOLED-матрицу. Ранее стало известно, что Reno 4 получит поддержку сетей 5G, и быструю зарядку. Стоит отметить, что на снимках можно заметить надпись «Ultra Steady» у блока камер — не исключено, что речь идёт о новой системе стабилизации.


Дмитрий Кошевой

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