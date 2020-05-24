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Главная страница | Hi-Tech | Владельцы Samsung Galaxy S20 жалуются на проблемы с батареей

Владельцы Samsung Galaxy S20 жалуются на проблемы с батареей

Сегодня, 22:00

Хвалёный «убийца» iPhone 11 разряжается буквально за 4 часа. В сети винят процессор, ухудшающий производительность ОЗУ.

В сети всё чаще стали поступать жалобы на неисправную работу Galaxy S20, флагманского смартфона от Samsung. Так, владельцы смартфона жалуются на потале Reddit на проблемы с батареей.

Один из пользователей заявил, заряда батареи Samsung Galaxy S20 хватает буквально на 4 часа, что заметно отличается от заявленных производителем суток. Что и логично, учитывая ёмкость батареи от 4500 до 5000мАч. При этом пользователь не перегружал смартфон энергоёмкими приложениями и играми, пользуясь только популярными соц.сетями и смотря видео по YouTube.

Далее выяснилось, что изначально считавшаяся виновной беспроводная зарядка не при чём. Она лишь заряжает немного медленнее, но на вместимость батареи никак не влияет. Владельцы флагманского смартфона предположили, что в проблемах с батареей виноват процессор Exynos. Плохая оптимизация ухудшает работу оперативной памяти.

Как оказалось, их мнение разделяют и хайтек-блогеры. На канале «Ой, как просто» обозреватель экспрессивно жалуется на то, что Galaxy S20 и зарядное устройство друг без друга не проживут и трёх часов. Блогер считает, что изначально низкокачественный процессор Exynos не позволяет хвалёному «убийце» iPhone 11 хотя бы условно претендовать на это звание. Из-за того же процессора смартфон ещё и плохо ловит интернет-сеть.

Буквально через несколько недель после выпуска покупатели массово сдают Galaxy S20, но Samsung далеко не всегда возвращает деньги. Напомним, что стандартный Galaxy S20 стоит около 80 тысяч рублей, S20+ — уже 90 тысяч, а S20 Ultra и вовсе 110 тысяч.


Милорад Васич

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