Первую Assassin`s Creed пришлось экстренно корректировать за 5 дней до выхода

Чарльз Рэндалл с коллегами был вынужден менять активности в игре после недовольства сына генерального директора Ubisoft.

Экс-разработчик культовой Assassin`s Creed Чарльз Рэндалл рассказал о форс-мажорном вмешательстве в характеристики игры. Программисту вместе с небольшой командой пришлось экстренно корректировать первую Assassin`s Creed за 5 дней до выхода. Игра уже была готова к презентации, как вдруг сын генерального директора протестировал Assassin`s Creed, посчитав новинку несколько блеклой и не такой уж и привлекательной.

Руководитель проекта Патрис Дизеле уже набросал план, но вносить изменения нужно было крайне быстро, поскольку в распоряжении команды было всего лишь 5 дней. Рэндаллу предоставили изолированный зал с рабочими компьютерами, после чего программист приступил к насыщенной работе над «ошибками».

Чарльз заявил, что на практике оказалось невозможным выполнить все контракты по нейтрализации тамплиеров. В итоге, игру начало «выбивать», после чего приходилось начинать проходить все заново. Оказалось, что одного из противников поместили в неизвестный сектор, в результате чего он попадал под текстуры при подходе с другого направления. Несмотря на формальное выполнение задачи по уничтожению врага, игра не засчитывала победу игрока.

Соответственно, полностью новый Assassin`s Creed пройти никогда бы получилось, если бы не экстренное вмешательство Рэндалла и его помощников. Чарльзу доплатили за кропотливую работу по исправлению «багов». Дизеле признавался, что компании Ubisoft нужно было выпустить видеоигру в весьма сжатые сроки, что усиливало спешку. По-видимому, это и стало причиной досадных недоработок.

Стоит отметить, что новая часть знаменитой медиафраншизы будет разворачиваться в эпоху викингов, что подтверждает соответствующее название Assassin`s Creed Valhalla. Осенью 2020 года ожидается выход видеоигры на ПК и игровых консолях, включая Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X и Playstation 5.

Виталий Морозов