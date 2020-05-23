Пользователи смартфонов Samsung столкнулись с техническими сбоями

От редактора

Пользователи смартфонов Samsung столкнулись с техническими сбоями

Некоторые владельцы моделей Galaxy S8, S9, S10 временно не могут использовать все функции…

Игровые видеокарты от AMD и NVIDIA могут выйти в сентябре 2020 года

Мнение

Игровые видеокарты от AMD и NVIDIA могут выйти в сентябре 2020 года

Есть предположение, что в качестве новинки будут представлены специализированные ускорители и…

Первую Assassin`s Creed пришлось экстренно корректировать за 5 дней до выхода

Мнение

Первую Assassin`s Creed пришлось экстренно корректировать за 5 дней до выхода

Чарльз Рэндалл с коллегами был вынужден менять активности в игре после недовольства сына…

Сюжеты:

«Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе «Блокадницу» еще не забыли? Ольга Бузова спасает репутацию с помощью ветеранов «Ловушка» сработала или почему Борисова может стать соведущей «Прямого эфира» Мальчишник в Вегасе: Стрельца ждут «отрывные» выходные Береги веки смолоду! Как предотвратить появление «гусиных лапок»
Главная страница | Hi-Tech | Игровые видеокарты от AMD и NVIDIA могут выйти в сентябре 2020 года

Игровые видеокарты от AMD и NVIDIA могут выйти в сентябре 2020 года

Сегодня, 15:26

Есть предположение, что в качестве новинки будут представлены специализированные ускорители и адаптеры.

Компания AMD намеревается презентовать новые видеокарты Navi 2X до конца 2020 года. Игровые видеокарты от двух известных производителей могут выйти в сентябре этого года. NVIDIA на данный момент выпустила свежий маркетинговый продукт – Ampere, который предназначен для ускорения вычислений. Однако разработчики уверяют, что новинки обеих брендов должны появиться и вырваться на рынок уже в начале осени. Если говорить о графическом процессоре NVIDIA GA100, то для комфортного игрового досуга он едва ли подойдет из-за главного тренда последних лет, а именно: блоков аппаратного ускорения трессировки лучей.

Инсайдеры сообщают о выходе новинки на базе GPU. Несмотря на вспыхивающие очаги информации, исчерпывающих и более конкретных данных пока не так много. Однако есть возможность, что компании не будут представлять потребительские видеокарты. Возможно, на мировой рынок выйдут специализированные ускорители и профессиональные адаптеры. Что касается потребительской аудитории, то вероятно появление 4 обновлений: Navi 21 XTX, 21 XT, 21 XL, 21 XE. Ожидается обновление линейки CPU Ryzen 3000, а также видеокарт нового поколения.

В августе 2019 года издание CNews сообщило, что компания AMD обошла NVIDIA в реализации графических ускорителей. Во второй половине прошлого года продажи разработок AMD повысились, тогда как NVIDIA констатировала снижение роста доходов.


Виталий Морозов

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Россияне могут купить бытовую технику по подписке
Россияне могут купить бытовую технику по подписке

Американский производитель Whirlpool решился расширять «границы».

Смартфон Samsung Galaxy Note 20 презентовали на качественных рендерах
Смартфон Samsung Galaxy Note 20 презентовали на качественных рендерах

Анонс новинки намечен на август этого года.

Apple выпустила новую iOS 13.5 и iPadOS 13.5
Apple выпустила новую iOS 13.5 и iPadOS 13.5

Прошивки уже доступны разработчикам и на днях выйдет «финалка».

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости