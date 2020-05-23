Игровые видеокарты от AMD и NVIDIA могут выйти в сентябре 2020 года

Есть предположение, что в качестве новинки будут представлены специализированные ускорители и адаптеры.

Компания AMD намеревается презентовать новые видеокарты Navi 2X до конца 2020 года. Игровые видеокарты от двух известных производителей могут выйти в сентябре этого года. NVIDIA на данный момент выпустила свежий маркетинговый продукт – Ampere, который предназначен для ускорения вычислений. Однако разработчики уверяют, что новинки обеих брендов должны появиться и вырваться на рынок уже в начале осени. Если говорить о графическом процессоре NVIDIA GA100, то для комфортного игрового досуга он едва ли подойдет из-за главного тренда последних лет, а именно: блоков аппаратного ускорения трессировки лучей.

Инсайдеры сообщают о выходе новинки на базе GPU. Несмотря на вспыхивающие очаги информации, исчерпывающих и более конкретных данных пока не так много. Однако есть возможность, что компании не будут представлять потребительские видеокарты. Возможно, на мировой рынок выйдут специализированные ускорители и профессиональные адаптеры. Что касается потребительской аудитории, то вероятно появление 4 обновлений: Navi 21 XTX, 21 XT, 21 XL, 21 XE. Ожидается обновление линейки CPU Ryzen 3000, а также видеокарт нового поколения.

В августе 2019 года издание CNews сообщило, что компания AMD обошла NVIDIA в реализации графических ускорителей. Во второй половине прошлого года продажи разработок AMD повысились, тогда как NVIDIA констатировала снижение роста доходов.

Виталий Морозов