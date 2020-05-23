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Пользователи смартфонов Samsung столкнулись с техническими сбоями

Сегодня, 11:10

Некоторые владельцы моделей Galaxy S8, S9, S10 временно не могут использовать все функции устройства.

Пользователи смартфонов Samsung столкнулись с техническими сбоями. Обладатели устройств публикуют жалобы в социальной сети Weibo, заявляя о непонимании происходящего с их телефонами. Смартфоны внезапно начали показывать черный экран, символы претерпевают значительные искажения или частенько перезагружаются. Подобные неприятности захлестнули смартфоны линейки Galaxy S8, S9, S10 и более ранние модели. Однако Galaxy Note эти проблемы не коснулись.

Часть пользователей связывает возникшие технические неурядицы с лунным календарем. Дело в том, что некоторые владельцы указанных смартфонов не обновили календарь вовремя, из-за чего столкнулись с вышеназванными системными препятствиями. Тем не менее, южнокорейский производитель пока не делает никаких официальных заявлений, невзирая на уведомления клиентов, пытающихся выяснить суть системных неполадок. В качестве рекомендаций обладателям смартфонов Samsung советуют отключить автоматические обновления и застраховать себя от потери данных на носителе посредством резервного копирования.

Стоит отметить, что в 2015-м году некоторые пользователи Samsung Galaxy обнаружили нарушения в работе основной камеры. На тот момент ни перезагрузка, ни возврат к заводским настройкам не помогали исправить положение.


Виталий Морозов

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