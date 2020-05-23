Патч для Warcraft 3: Reforged решит проблемы игры и изменит баланс

Blizzard поработала над героями, противостоянием Человек-Нежить и юнитами других рас.

Новый патч для Warcraft 3: Reforged призван решить проблемы игры. Хотя бы часть. Хотя бы программную. Параллельно компания в патч добавила правки. Они изменят баланс сил в игре. В первую очередь изменения направлены на устранение рассинхронизации в сражениях, перебалансировка системы подбора игроков, изменение профилей, рейтингов, кланов и карт игроков.

Балансные правки уже можно пощупать на тестовом сервере — патч 1.32.6 уже «выкатили». Для героев изменили некоторые ультимейты и умения, которые слишком хороши для командных сражений. Немного «порезали» стратегию Людей с заваливанием противника стрелками и изменили ход противостояния с Нежитью. Много изменений для Ночных Эльфов. Создателям карт тоже есть с чем поработать — Blizzard позволила работать с некоторыми закрытыми ранее переменными, что добавит интереса пользовательским картам.

Святослав Суздальский