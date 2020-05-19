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Главная страница | Hi-Tech | В Apple отказались помогать ФБР при взломе iPhone террориста

В Apple отказались помогать ФБР при взломе iPhone террориста

Сегодня, 13:46

Стало известно, что ФБР удалось защищённый паролем iPhone, хозяином которого считается террорист Мохаммед Саид Альшамрани.

Согласно CNN, именно он устроил стрельбу на военно-морской базе в штате Флорида в прошлом году. В Apple отказались помогать ФБР получить доступ к iPhone 5 и 7 данные модели принадлежали Альшамрани. Получив доступ к данным Альшамрани в сервисе iCloud, ФБР так и не получило от Apple доступ к памяти самих iPhone.

В официальном заявлении Apple говорится, что хотя они и «потрясены» новостью о нападении террористов на военно-морскую базу, предоставление доступа к iOS может создать лазейку для несанкционированного доступа к устройствам Apple. А это, согласно заявлению компании, угроза национальной безопасности. Данное заявление от Apple генпрокурор США Уильям Барр и директор ФБР Кристофер Рэй назвали разочаровывающим.

И это не первый раз, когда в Apple отказались помочь ФБР. В 2016 году компания отказала ФБР в просьбе разблокировать iPhone 5C, который принадлежал стрелку из Сан-Бернардино Сайеду Фаруку, даже несмотря на постановление верховного суда США помочь ФБР. Apple тогда отказались от сотрудничества, отметив опасение в возникновении «опасного прецедента», Но и тогда у ФБР получилось получить доступ к iPhone террориста без помощи Apple.


Милорад Васич

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