В Apple отказались помогать ФБР при взломе iPhone террориста

Стало известно, что ФБР удалось защищённый паролем iPhone, хозяином которого считается террорист Мохаммед Саид Альшамрани.
В официальном заявлении Apple говорится, что хотя они и «потрясены» новостью о нападении террористов на военно-морскую базу, предоставление доступа к iOS может создать лазейку для несанкционированного доступа к устройствам Apple. А это, согласно заявлению компании, угроза национальной безопасности. Данное заявление от Apple генпрокурор США Уильям Барр и директор ФБР Кристофер Рэй назвали разочаровывающим.
И это не первый раз, когда в Apple отказались помочь ФБР. В 2016 году компания отказала ФБР в просьбе разблокировать iPhone 5C, который принадлежал стрелку из Сан-Бернардино Сайеду Фаруку, даже несмотря на постановление верховного суда США помочь ФБР. Apple тогда отказались от сотрудничества, отметив опасение в возникновении «опасного прецедента», Но и тогда у ФБР получилось получить доступ к iPhone террориста без помощи Apple.