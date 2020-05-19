В Apple отказались помогать ФБР при взломе iPhone террориста

Стало известно, что ФБР удалось защищённый паролем iPhone, хозяином которого считается террорист Мохаммед Саид Альшамрани.

Согласно CNN, именно он устроил стрельбу на военно-морской базе в штате Флорида в прошлом году. В Apple отказались помогать ФБР получить доступ к iPhone 5 и 7 данные модели принадлежали Альшамрани. Получив доступ к данным Альшамрани в сервисе iCloud, ФБР так и не получило от Apple доступ к памяти самих iPhone.

В официальном заявлении Apple говорится, что хотя они и «потрясены» новостью о нападении террористов на военно-морскую базу, предоставление доступа к iOS может создать лазейку для несанкционированного доступа к устройствам Apple. А это, согласно заявлению компании, угроза национальной безопасности. Данное заявление от Apple генпрокурор США Уильям Барр и директор ФБР Кристофер Рэй назвали разочаровывающим.

И это не первый раз, когда в Apple отказались помочь ФБР. В 2016 году компания отказала ФБР в просьбе разблокировать iPhone 5C, который принадлежал стрелку из Сан-Бернардино Сайеду Фаруку, даже несмотря на постановление верховного суда США помочь ФБР. Apple тогда отказались от сотрудничества, отметив опасение в возникновении «опасного прецедента», Но и тогда у ФБР получилось получить доступ к iPhone террориста без помощи Apple.

Милорад Васич