Перездание трилогии Mafia обойдётся обладателям Playstation порядка 4700 рублей

От редактора

Перездание трилогии Mafia обойдётся обладателям Playstation порядка 4700 рублей

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Перездание трилогии Mafia обойдётся обладателям Playstation порядка 4700 рублей

Сегодня, 15:22

В Австралийском PlayStation Store появилась новая информация сборнике Mafia: Trilogy для консоли PS4.

Уже сейчас можно оформить предзаказ. Согласно сегодняшнему курсу, цена 99,95 австралийских долларов приравнивается к порядка 4700 рублей. Данный сборник для PlayStation включает в себя не только переиздания второй и третьей части Mafia, но и полноценный ремейк первой части, вышедшей аж в 2003 году.

Также появилась информация о возможности приобретения частей трилогии по отдельности. Так, переиздание Mafia 2 обойдётся в 49,95 австралийских долларов (около 2400 рублей) и будет включать в себя также и все дополнения из оригинальной версии игры. Ещё в наличии будет полноценная русская локализация, то бишь с озвучкой и субтитрами. Переиздание Mafia 3 стоить будет столько же. Но русская локализация будет иметь только субтитры, русской озвучки пока не предвидится. А вот информации о цене и локализации ремейка первой Mafia информации пока нет.

Также PlayStation Store сообщает, что приобрести игры можно уже с 19 мая. А официальный анонс сборника Mafia: Trilogy ожидается в этот же день на 19:00 по Москве.


Милорад Васич

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