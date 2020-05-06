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Черную — выбросить! «Классическая» тушь удешевит образ блондинки — визажист

Ср 6 мая 2020, 18:01:40

Каждой женщине своя косметика.

В любом уголке земли известна статистика, что мужчины обращают внимание в первую очередь на глаза. Распахнутый взгляд, в котором можно легко раствориться влюбляет сильный пол. Нужны не только длинные и густые ресницы, но и не склеенные и без комочков. Поэтому выбор туши — дело серьезное.

Визажисты уверяют, что «Классическая» тушь удешевит образ блондинки и причина отказаться не одна:

Первое — контрастность, потому что угольный черный будет выглядеть вульгарно на фоне светлых волос. Романтический образ разрушится, да и деловой тоже, а останется стиль пиджейки-вертихвостки. Чтобы не испортить серьезных намерений жениха лучше вовремя отказаться от цвета-разрушителя отношений.

Второе — эффект манекена. Тени, тональный и блеск мы подбираем согласно цветотипу. Так и тушь должна подчеркивать цвет глаз, а не смотреться накладными ресницами из-за дисбаланса.

Третья опасность — + 10 лет, так как черный старит глаза. Темный отражается на светлой коже синяками, что дарит болезненный вид. Врачи отправят тест на гемоглобин сдавать, а любимого может запросто сдуть с горизонта.

Четвертое — глазки кнопочки. Глаза в темной каёмочке становятся миниатюрными, а это полнит лицо и делает щекастиком.

Эксперты рекомендуют перейти на цвета светлее и ярче, а черную — выбросить. Можно провести эксперимент и нанести черную и коричневую краску на ресницы, чтобы увидеть разницу. Коричневый сделает глаза непревзойдёнными, так как не имеет всех перечисленных минусов. По этой же причине бровисты блондинок отговаривают от контрастных бровей.

2020 двумя руками за натуральный эффект.


Алена Наумова

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