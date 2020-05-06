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Хочется плакать! Какие 3 помады «уничтожат» молодость губ

Ср 6 мая 2020, 19:58:11

Враг есть в каждой косметичке.

Женщины порой даже не задумываются о том, что же на самом деле их старит. Ведь зачастую уход подбирается с особой тщательностью и лишних вопросов не возникает. С губами та же история. Куча бальзамов, скрабы и патчи не исправят ситуацию, если вредная помада или блеск наносится каждый день. Эксперт рассказал, какие 3 помады «уничтожат» молодость губ и почему.

Ухаживающая помада Giordani Gold заявлена, как антивозрастная. Однако сама по себе помада вредная и не дает того эффекта, который обещает. Мало того, что пигмент слишком «въедается» в губы, так еще и сушит кожу изнутри. Эксперт советует выбросить этого представителя из косметички и никогда к нему не возвращаться.

Dior Ultra Rouge — люксовая помада, которая стоит «как самолет». Но лучше поберечь собственные губы от такого варианта. Средство содержит вредные компоненты, в которых есть элементы нефтепереработки. Разве это то, чего хочется за 2000 рублей? Едва ли. Продукт «украдет» молодость губ и сделает из них «курагу».

Maybelline New York Hydra Extreme также говорит о глубоком увлажнении. Однако на самом деле состав средства говорит об обратном. После такой ежедневной «обработки» кожа быстро огрубеет. Никакой бальзам или скраб тут уже не спасет. Плакать хочется от безысходности.

Так что стоит внимательно заглянуть в косметичку и вычислить вредные средства для кожи. Иначе придется восстанавливать губы долго и нудно.


Александра Васильева

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