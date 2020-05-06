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Не фигура, а мечта — 4 летних брюк вызовут зависть у подруг

Ср 6 мая 2020, 15:16:51

От мужчин отбоя не жди.

Брюки давно перестали быть исключительно частью мужского гардероба. Дизайнеры старались и подарили модницам модели для силуэта «стройняшки». Даже если до заветных «90-60-90», как до Парижа ползком. Стилист предложил 4 летних брюк, которые вызовут зависть у «любимых» подруг, скрыв любые несовершенства.

Вершину модного Олимпа занимает многослойность. И брюки не стали исключением. Модницам рекомендуется присмотреться к моделям с нашивными массивными карманами. Высокая посадка и ровный крой скроют бедра, а заодно и подчеркнут изящную талию.

Прикольно будут смотреться брюки Аладдина из легкого материала. Свободный крой разрешит телу «дышать», а высокая талия с кучей защипов скроет проблемный животик. «Перчинку» в образ добавит асимметричный крой, если штанины укороченные.

В моду норовят вернуться модели в стиле хиппи со средней посадкой и клешем от колена. Понятно, что в офис так не придешь, а вот на романтическую прогулку под Луной — всегда пожалуйста. Брюки могут быть однотонными или же с цветочным принтом.

Не фигура, а мечта получится благодаря прямым брюкам в пол. Стилист советует выбирать широкие штанины и обувь в тон, чтобы «вытянуть» ноги и скрыть пышные бедра.

С верхом разрешается экспериментировать, как душа пожелает: футболки и блузы, топы или невесомые боди. Главное — не забывать брать с собой удлиненный жакет для демонстрации отменного вкуса.


Алена Иванова

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