Роскошь за гроши — Трендовая футболка заменит «скучную» рубаху летом

«Классика» стала удобной.

Кто сказал, что в футболке нельзя выглядеть стильно, это — неправда! Иная футболка с успехом заменит надоевшую рубаху. Летом — это самая востребованная вещь в гардеробе. Да и мода становится демократичнее. Роскошно выглядеть за гроши — вовсе не фантастика. Исходя из трендов, футболки летом 2020 года носим:

С надписями — названиями брендов, смешными фразы, афоризмами.

С рисунками-накатками. Модными стали мультяшки, которые с удовольствием носят даже зрелые дамы.

С подвёрнутым рукавом или приспущенной линией плеча без рукава.

На 2 размера больше. Можно распотрошить гардероб парня, это льстит мужчинам.

С V-образным вырезом, горловиной-лодочкой или обычной круглой.

Стилизуем футболку так: заправляем под ремень, всю или с одной стороны, носим на выпуск, можно как платье. Подвязываем узлом на талии. Надеваем вторым слоем поверх длинного рукава. Или нижним — под жакет, сарафан, кардиган. Можно даже обрезать футболку, укоротив как топ.

Сочетаем с шортами-бермудами, джинсами сигаретами или бойфрендами, юбками макси или мини.

Цвета в моде — чистые, сочные, лучше пастельные. Можно приобрести пару разноцветных, с абстрактным или флористическим рисунком.

Луки с футболками выглядят вовсе не скучно, если добавить пару модных аксессуаров — шляпу-ведро или федору, массивную цепь или браслет, сумочку в стиле Bottega.

Каролина Высоцкая