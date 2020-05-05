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«Паклям» конец! Как «оживить» волосы за 5 минут до выхода?

Вт 5 мая 2020, 20:39:36

Эффект того стоит.

Девушки привыкли тщательно и регулярно ухаживать за волосами. Иногда от такой рутины устаешь и решаешь поставить мытье на «паузу». И тут начинается интересное: парень зовет выйти на секунду, сахар дома закончится или срочно надо спасти планету. И как при этом выглядеть на 100%? Эксперт рассказал, как без проблем «оживить» волосы за 5 минут до выхода.

Пару мгновений решаю все

Светловолосым красавицам рекомендуется слегка присыпать корни тальком для тела или крахмалом. Потом струсить частички и расчесаться. Волосы будут казаться гораздо симпатичнее. Если же присыпки нет, то лучше завязать высокий не тугой хвост. Челку скрутить жгутиком и заколоть сбоку. Так получится избавиться от прилизанного эффекта.

Обладательницам темных прядей эксперт советует воспользоваться скульптором или темными румянами. Только перед использованием их лучше превратить в пудру. Рыжим «бестиям» подойдут старые коричневые тени. Тогда на корнях не останется белого налета.

О секретике никто не догадается

«Паклям» настанет конец еще быстрее, если ты поиграешь с пробором. Не просто переложить волосы с лева на право. А сделать линию «змейкой», например. И лучше добавить чутка начеса. Тогда и на ветру пряди будут выглядеть свежими, как после салона. Так что, из неожиданной ситуации получится выбраться красивой и сногсшибательной. 


Алена Иванова

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РИА ВладТайм

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