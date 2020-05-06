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Пережитки прошлого - Какую одежду «запрещено» носить после 30?

Ср 6 мая 2020, 07:03:04

Образ подростка в прошлом.

Женщинам за 30 сложно подчеркнуть элегантность. Всему виной так сильно полюбившийся образ подростка. Обтягивающие вещи и ядовитые цвета не молодят, а смотрятся нелепо.

Девушки считают что классический чёрный — стройнит. Однако, тусклый оттенок кожи и морщинки выделяет больше, чем прячет недостатки. Такой цвет больше подойдёт для штанов, подчеркнув прелести бёдер. Если же душа требует тёмных оттенков, стоит выбрать цвет индиго. Серо-голубой не так сильно будет выдавать секреты возрастной кожи.

Неоновые оттенки не добавят коже юности, такая гамма больше подойдёт подростку. Цвета следует заминать мягкими и благородными. Светлые тона сделают кожу моложе. Бежевый, фисташковый, лавандовый, светло-голубой — каждая женщина найдёт себе подходящий цвет.

Бордовый, баклажанный так же относятся к запрещённым. Имея свойство придавать коже усталый вид. На замену подойдут персиковый, коралловый и голубой. Беспроигрышным вариантом будет платье пастельного тона с ярким аксессуаром, например насыщенно розовым ремешком.

Не стоит забывать и о самом наряде. Дабы выглядеть элегантно, базовый гардероб девушки после 30 должен состоять из нескольких вещей. Пиджак или жакет, стоит подбирать удлинённый. Свободная рубашка цвета шампань и юбка карандаш. Брюки в нейтральном цвете с высокой посадкой, и кашемировый свитер на все случаи жизни.

Подобрав правильный цвет и фасон одежды, каждая женщина будет выглядеть ярко и стильно.


Анна Найденко

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РИА ВладТайм

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