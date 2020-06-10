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Автовладелец рассказал, чем примечателен Skoda Kodiaq 2020: «Совершеннее, длиннее и умнее Toyota RAV4»

Сегодня, 08:32

Кроссовер, за который не жалко отдать 2 млн рублей.

Фото Skoda Kodiaq, источник: Drom.ru

Наверняка, многие автомобилисты мечтали о Toyota RAV4, который славится привлекательным дизайном, надежными моторами и маневренностью. Но стоит сказать, что на российском рынке можно приобрести еще и автомобиль, который может затмить собой японский кроссовер по многим параметрам.

Речь идет о Skoda Kodiaq 2020 года выпуска, об эксплуатации которого рассказал владелец на портале Drom.ru. Чем же примечателен чешский конкурент популярного «Равчика»? Автомобилист приобрел «Кодиак» первого поколения, оснащенный 1,4-литровым двигателем на 150 лошадиных сил, который приводится в действие «роботом» и полным приводом. За все время, прошедшее с покупки, пробег чешского кроссовера достиг отметки в 4 000 км.

До приобретения Skoda Kodiaq владелец ездил на Nissan Qashqai, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser Prado. Но позже решил сменить машину и выбор пал на «Кодиак». В процессе эксплуатации автолюбитель отметил, что динамики турбомотора хватает для того, чтобы перемещать машину массой 1 500 кг — до первой «сотни» автомобиль разгоняется за 10,0 секунд и перемещается значительно бодрее Toyota RAV4 с 2-литровым мотором.

Кроме того, полный привод на «Кодиаке», как отметил автомобилист, умнее и совершеннее, чем на «Равчике», благодаря чему чешский кроссовер спокойно справляется с дорожными неровностями. Подвеска на Skoda Kodiaq легче пробивается, чем на японском кроссовере, но посторонних  звуков при этом не издает.

Автомобилист подчеркивает, что салон Skoda Kodiaq приятный и обладает всевозможными мелочами, необходимыми для комфортного передвижения. Помимо того, внутреннее убранство «Кодиака» обшито мягким пластиком, а сиденья выполнены из алькантары, с чем «Равчик» не сравнится. Также автолюбитель похвастался багажным отсеком правильной формы и большим количеством ниш, в которых можно расположить мелкие вещи.

Несмотря на такое количество достоинств, «Кодиак» не мог не огорчить недостатками, среди которых автомобилист выделил расположение кнопки электропривода грузового отдела. Сама клавиша находится с правой стороны, тогда как водитель располагается слева, что создает неудобства. Также не понравилась владельцу работа омывателя фар, который расходует очень много жидкости — у Toyota RAV4 меньше расход «омывайки».

Фото Skoda Kodiaq, источник: Drom.ru

В целом, автомобилист остался доволен Skoda Kodiaq, который примечателен бодрой ездой, бесшумным поведением на неровностях и улучшенным полным приводом. «Совершеннее, длиннее и умнее Toyota RAV4», — высказался автолюбитель.


Дмитрий Павличко

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