20 тысяч - и «привет»? В сети появляются жалобы на DSG Skoda Kodiaq

«Ваговский» «робот» снова щекочет нервы обладателям новых «Шкод».

Роботизированная трансмиссия DSG, используемая «ВАГом», только-только начала избавляться от «дурной славы», приобретать репутацию надежной и долговечной, как преподнесла новый «сюрприз».

О массовости говорить пока рано, однако сетью ширятся жалобы. Одним из «пострадавших» стал обладатель полноприводного Skoda Kodiaq 2019 года с 2-литровым «турбо» на «роботе». Автомобилист на авторитетном автомобильном портале Drive2 пожаловался на то, что автомобиль на пробеге 20 тысяч км пришлось отправить на ремонт по причине неисправности «коробки» DSG.

«Check engine» на «приборке» автомобиля загорелся внезапно после очередной заправки бака бензином, однако не «уходил» в течении 2 недель. Когда же автолюбитель «добрался» до сервисного центра, выяснилось, что «коробка» передала привет» - отказал клапан системы охлаждения. «Робот» мог перегреться и выйти из строя полностью, если бы испытывал высокие нагрузки. Этого не произошло потому что автомобиль эксплуатировался только в условиях ровного асфальта и только для непродолжительных поездок на работу и домой по полупустым улицам.

Мастерам сервиса, куда обратился автомобилист, потребовались сутки для обнаружения причины – якобы, с такой проблемой они еще не сталкивались, и в целом в России это первый случай. Тем не менее, пользователи сети не спешат этому верить, ссылаясь на то, что автолюбители из Казахстана уже сталкивались с такой же проблемой. При этом казахские дилеры уверяли, что в Казахстане это первый случай, а вот в России уже не единственный.

Следовательно, жалобы у владельцев «Кодиаков» и других новых «Шкод» возникали и раньше, но о их масштабах умалчивается в виду «не массовости». Хотя и от такого «единичного брака», проявляющегося не сразу, никто не застрахован.

Как бы там ни было, случай гарантийный, и ремонт осуществят бесплатно. Правда без автомобиля владельцу придется остаться на срок до 40 дней по регламенту техцентра.

Саша Седова