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«Что на том, что на этом – в сугроб нельзя»: Чего ждать от смены Haval H6 на Haval F7 – автоледи

Ср 13 мая 2020, 06:00:00

Водитель поделилась впечатлениями от обновки и рассказала, почему изначально отказалась покупать «Ф7».

Автоледи на интернет-форуме водителей рассказала, чего ждать от смены моноприводного Haval H6 на моноприводный Haval F7. Водитель отметила, что H6 три года эксплуатации не доставлял серьезных проблем и чаще радовал, но пробег в 80 000 км намекал, что пора менять транспорт, а трейд-ин, скидки и выгодный кредит так и подстрекали на обновку.

Говоря о плюсах Haval H6, автоледи заявила, что машина хороша для поездок, однако не лишена слабостей: хрупкое лобовое стекло, скромное ГУ, недостаточная шумоизоляция. Также не хватало проходимости — порой приходилось выкапывать авто из снега.

Автоледи призналась, что перед сменой транспорта отправилась в дилерский центр, и при осмотре Haval F7 выявила самый заметный минус машины в сравнении с H6 — меньший багажник. Из-за этого водитель даже покинула автосалон, однако через некоторое время передумала и все-таки приобрела кроссовер.

После покупки Haval F7 проехал 10?000 км. Автоледи отнесла к плюсам машины панорамную крышу, круиз-контроль, качественное ГУ и поддержку CarPlay. Также радует наличие режимов езды: на «Эко» 190-сильный 2-литровый двигатель в сочетании с РКПП требует в городе до 15 л, а на трассе — 9-10 л бензина. В спорт-режиме автомобиль становится динамичнее, однако стоит помнить, что в городе «лихачество» обходится в 18-19,9 л топлива на «сотню».

Из минусов Haval F7: «Что на том, что на этом — в сугроб нельзя», — предупреждает автомобилистка, поясняя, что вытаскивать из снега новый кроссовер приходится также, как и H6. Также оставляют желать лучшего качество камеры заднего вида и уровень шумоизоляции. Как бы там ни было, за рулем автомобиль комфортнее H6, а в багажнике с комфортом умещаются чемоданы с деткой коляской. 


Иван Головин

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