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Это была не помпа: Почему «закипает» Volkswagen Tiguan – причины и следствие

Вс 10 мая 2020, 17:58:49

Автомобилист рассказал, как распознать признаки «кончины» ремня, и почему неисправность может стать неожиданностью.

Владелец Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2015 года на форуме водителей рассказал, почему машина «закипает», причём причиной отзыва стала неприятная ситуация на дороге. Началась она с того, что автомобилист решил проверить разгон «Тигуана» от 0 до 100 км/ч.

Разогнавшись до 100 км/ч, Volkswagen Tiguan проехал около 150 м, после чего приборы показали перегрев мотора. Поездку пришлось прервать, водитель осмотрел моторный отсек, и оказалось, что в бачке бурлит антифриз, вентиляторы гудят вовсю, а горячий двигатель трясется. В итоге, агрегат был заглушен на полчаса, после чего поездка «кое-как» была завершена.

Утром владелец Volkswagen Tiguan понадеялся, что машина за ночь остыла и проблема уйдет, но, в итоге, автомобиль не довез водителя до работы – через несколько километров поездки приборы снова «покраснели», а самое странное в такой ситуации – из печки шел холодный воздух, а «симптомы» под капотом были те же, что и в предыдущей поездке.

Автомобилист предположил, что вышла из строя помпа, а на ремень не грешил, да и пробег для его «кончины» небольшой – 116 000 км. Однако дальнейшее разбирательство показало, что это была не помпа, а ремень, причем – оригинал.

После того, как доступ к ремню был полностью открыт, владелец Volkswagen Tiguan потянул его, и оказалось, что он рассохся от времени, и начал сильно трескаться, что и стало причиной неприятности. Описанный случай удивил других владельцев «Тигуана», так как они были уверены, что ремень «живет» гораздо дольше. Так, один из форумчан отметил, что в его Tiguan деталь выглядела куда лучше на пробеге в 160 000 км. Другой автомобилист сообщил, что на его «Тигуане» с пробегом ремень выглядел, как новый.


Иван Головин

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