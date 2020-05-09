Обновлённый Suzuki Vitara намерен стать конкурентом для Changan CS75 2020

И в мощности может прибавить, и в цене, и параметрах.

Дебют заряженной версии Suzuki Vitara не за горами — об этом сообщили разработчики бренда, по словам которых, официальная презентация кроссовера состоится в октябре этого года, а старт продаж — в начале 2021 года. Более того, если верить инсайдерам, то Suzuki Vitara намерен стать конкурентом для Changan CS75 2020 модельного года, так как автомобили имеют схожее оснащение и параметры.

Например, длина «китайца» составляет 4640 миллиметров, а ширина — 1850 миллиметров. Это делает его максимально вместительным и семейным, но вовсе не компакт-кроссом, как о нём заявлено. В свою очередь новый Suzuki Vitara немного подрос за время модернизации, поскольку прибавил 25 миллиметров в длине, которая теперь равна 4200 миллиметрам, а также 5 миллиметров к ширине — 1780 мм.

Из-за того, что автомобилисты не раз жаловались на чрезмерное обилие места в Changan CS75 и на то, что их заносит в салоне во время поворота, можно предположить, что в Suzuki Vitara 2121 модельного года для них будет намного комфортнее. К тому же инженеры решили не мелочиться и оснастили «японца» новым 136-сильным мотором объёмом 1,4 литра, а также аналогичной гибридной версией с дополненным 48-вольтовым стартер-генератором.

Что касается трансмиссии, то японцы не отстают от китайских конкурентов, поскольку установят под капотом Vitara механическую и автоматическую 6-диапазооную КПП на выбор, а также полный и передний привод.

Цены на новинку ещё нет, но Changan CS75 2020 года стоит 1 449 900 — 1 679 900 рублей, в то время как его японский конкурент стоит 1 299 000 — 1 829 000 рублей.

Однако будет логично предположить, что стоимость «японца» всё-таки вырастет за счёт внедрения интеллектуальной системы предотвращения столкновений и адаптивного круиз-контроля.

Мила Любимова