Nissan Note с пробегом: Кого он не разочарует

При покупке авто на «вторичке» ориентироваться нужно не только на шильдик и цену.

На фоне общей экономической просадки рост интереса автолюбителей к вторичному рынку закономерен. Где, как не там, можно найти неплохую иномарку по цене «Гранты»? Привлекательным вариантом может показаться 7-летний универсал Nissan Note после одного владельца за 350-400 тыс. рублей с пробегом чуть более сотни тысяч километров, да еще и в исправном техническом состоянии.

Просто подарок? Возможно. Но есть нюансы, о которых стоит знать еще до приобретения данной модели с бензиновым 1,4-литровым двигателем. О них на одном из популярных авторесурсов рассказал владелец автомобиля. После месяца эксплуатации стало понятно, что машина, даже не доставляя хлопот, может в определенной мере разочаровать.

Чего у «Ноута» не отнять, так это простора. Автомобиль хоть и не назвать большим, но он вместительный и достаточно комфортный, не тесный. Однако 88-сильного атмосферного бензинового «моторчика» с крутящим моментом 128 Нм для него явно не хватает: «Жаль, не дизельный» и «Не хватает «турбинки», — делится впечатлениями автомобилист.

Nissan Note не тяжелый, но динамика у него «посредственная» — для города сгодится, а вот на трассе ресурса машины маловато: «Трасса — не его стихия», — пришлось признать владельцу. Несмотря на то, что авто мог бы семью в отпуск «свозить», затяжная поездка на нем с обгонами станет «тем еще удовольствием».

Расход в городском цикле на уровне 7,5-8 л/100 км, по трассе около 6 литров. Салон, его компоновка, материалы, эргономика для 7-летнего «бюджета» оставляют приятное впечатление. Есть даже датчики света и дождя — «нечто модное» и непонятное водителю пенсионного возраста, а потому не используемое.

Отсутствие у модели датчика температуры мотора, впрочем, намекает на то, что на «Ноуте» нельзя «притопить», а нужно ездить неспешно и аккуратно. Переключение передач в механической «коробке» отчетливо шумное, движение самого рычага тоже. Раздражать это не будет только тех, кто не слишком чувствителен к звукам и нетребователен к акустическому комфорту.

Напрашивается вывод: кого Nissan Note с мотором 1.4 не разочарует точно, так это пенсионера. По крайней мере, отец владельца машины ездит с удовольствием и доволен. А вот у аудитории помоложе могут появиться к автомобилю претензии.

Саша Седова