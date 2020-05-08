Доплатить или сэкономить: Чем LADA Vesta все еще хуже Hyundai Solaris

Позиции «АвтоВАЗа» против «корейцев» еще недостаточно прочны. Рано праздновать победу.

Новый Hyundai Solaris стал внешне чуть «свежее» и ощутимо дороже. Автомобилисты начали возмущаться и грозить корейцам «переходом» на сторону «противника» - покупать LADA Vesta. Они, якобы, более просторны, с более удобной посадкой, в более богатой комплектации за меньшие деньги, да и внешне «Веста» выглядит «прилично».

Однако «массового пересаживания», несмотря на возмущения, так и не случилось, при том, что «Веста» дешевле и «шумка» у нее лучше с завода. «Корейцы» Hyundai Solaris с мотором 1.4 л 100 л.с. стартуют по цене от 765 тыс. рублей с МКПП и от 852 тыс. рублей с АКПП, а за 1,6-литровый 123-сильный мотор придется заплатить от 871 тыс. рублей за вариант с МКПП и от 911 тысяч за версию с «автоматом». «Богатый» «Солярис» переваливает за миллион, в «топе» доходя и до 1,2 млн рублей. При этом шумоизоляции у Hyundai Solaris 2020 нет даже в «максималке».

Однако на возмущении автомобилистов «жадностью» корейцев дело закончилось – не готовы российские автомобилисты пока пересаживаться на отечественный автопром, считая это «риском»: «Солярис» не «Веста». Лучше доплатить и кататься, чем сэкономить и до ума доводить. А ЛКП сейчас у всех тонкое – экономят», - все еще не доверяют качеству «вазовской» сборки и деталей автомобилисты.

Также «иномарка» остается более привлекательной по дизайну: «Визуально по кузову «Солярис» поинтереснее», «Не люблю «Солярис», но «Веста» уже устарела, все-таки. Этот «Солярис» современнее».

«Веста»? Ни в коем случае! Посмотрите на объёмы продаж «Соляриса», и станет все понятно с его конкурентами», - категоричны автолюбители, считающие, что «спасти» LADA Vesta может сочетание 1,8-литрового мотора и АКПП. Все-таки, вариатор на «Весте» «не зашел».

Саша Седова