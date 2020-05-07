Надежность, за которую не жалко переплатить: Почему вместо Chery Tiggo 3 следует приобрести новый Skoda Karoq

Чешский кроссовер по праву называют «убийцей» китайских паркетников.

Недавно вышедший на российский рынок Skoda Karoq заставил поволноваться за свою судьбу многих китайских конкурентов, которые уже начали укреплять позиции. Интересно, что беспокойство «поднебесных» паркетников оказалось не напрасным – новый «чех» претендует на звание абсолютного лидера.

Чем же так хорош долгожданный «Карок» и почему чешский паркетник – лучший выбор в сравнении с Chery Tiggo 3? Любопытно, что оба кроссовера отличаются простым и строгим дизайном, но зато Skoda Karoq отличается агрессивными нотками в оформлении, тогда как у третьего «Тиго» ничего лучшего в облике больше нет.

Что касается салона, то и в этом отношении чешский кроссовер превосходит китайского конкурента – первый отличается просторным салоном с повышенным качеством отделочных материалов, тогда как у Chery Tiggo 3 тесновато, да и материалы подешевле, несмотря на то, что автопроизводитель заявляет, что исправил такую проблему. Более того, интерьер Skoda Karoq выделяется обширной технологической наполненностью и привлекательным оформлением, тогда как «Черик» похвастается простой выделкой внутреннего убранства.

«Карок» обзавелся обширной моторной гаммой – под капотом «чеха» расположились 1,4-литровые турбодвигатели на 125 и 150 лошадиных сил, 1,6-литровый 110-сильный агрегат и 2-литровый 180-сильный турбомотор. Это говорит о том, что Chery Tiggo 3 не идет ни в какое сравнение с чешским конкурентом, так как имеет в моторном отсеке безальтернативный 1,6-литровый 126-сильный движок. Помимо того, надежность двигателей на Skoda Karoq не подвергаются сомнению – большинство автолюбителей испробовали такие агрегаты и знают им цену, тогда как китайские установки не могут похвастаться такими качествами.

Также Skoda Karoq превосходит «Черика» и тем, что последний обладает «механикой» и вариатором, тогда как «чех» оснащается МКПП, АКПП и «робототом», которые также выносливы и неприхотливы. Также «Карок» лучше приспособлен для езды по российским дорогам за счет полного привода, тогда как «китаец» получил только переднеприводные комплектации.

В России за Skoda Karoq придется выложить от 1 500 000 рублей, тогда как Chery Tiggo 3 обойдется в 800 000 рублей. Но на самом деле лучше доплатить 700 000 рублей и приобрести «Карок» и радоваться, чем сожалеть о недолговечном «китайце». Таким образом, чешский кроссовер – это надежность, за которую не жалко переплатить.

Дмитрий Павличко