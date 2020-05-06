Только арабы способны на такое: Если б подобные Toyota Land Cruiser 200 выпускались с завода, «Лексус» стал бы не нужен

Когда денег слишком много и можно сделать из «Крузака» внедорожник круче, чем «Лексус».

Toyota, по большей части, делает автомобили среднего ценового сегмента, а для рынка подороже есть Lexus, который тоже принадлежит «Тойоте». Эти марки широко популярны по всему миру, но некоторые страны любят их больше остальных. Так, например, Объединенные Арабские Эмираты, которые вообще можно назвать автомобильным раем на Земле, где есть самые редкие и необычные машины, также имеет некоторые тюнингованные «Тойоты», у которы хватает крайне интересных улучшений.

Старшим братом Toyota Land Cruiser 200 является Lexus LX, который лучше «Тойоты» практически во всем, кроме цены. С технической точки зрения, они примерно идентичны и обладают моторами с одинаковым объемом, но у «Лексуса» они хоть и немного, но все же мощнее. Построены они на одной и той же базе, но имеют совершенно разные дизайны экстерьера и интерьера.

Ателье в ОАЭ решило сделать разницу во внешнем виде минимальной и переделать экстерьер Toyota Land Cruiser 200 настолько, что он стал даже лучше, чем Lexus, но платить меньше не получится. В передней части изменили практически всё: оптика, бампер и решетка радиатора. Теперь все стало значительно современнее и интереснее, ведь стоковый «Крузак» уже стал немного скучным.

Светодиодная оптика идеально сочетается с новой решеткой радиатора, которая продолжает линии фар, а бампер стал заметно больше и всё это вместе создает крайне агрессивный и брутальный образ. Если бы такие «Крузаки» выпускались с завода, «Лексус» не нужен был бы вообще.

Однако, такое удовольствие не из дешевых и подобный Toyota Land Cruiser 200 обойдется почти в 5 миллионов рублей, и это при условии, что машина выпущена в 2008 году.

Григорий Зайцев