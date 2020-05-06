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Рассекречен Baojun RC-5: В чем подвох китайского «убийцы» Skoda Octavia и почему его ждут в России

Ср 6 мая 2020, 09:30:00

Лифтбек из Поднебесной ломает стереотипы, при этом он не лишен недостатков, однако водители находят причины их простить.

Китайские автомобили имеют не лучшую репутацию, так как потребитель до сих пор сомневается в их качестве, да и дизайн их нередко оказывается результатом «копирования» машин именитых производителей. Впрочем, бывают исключения, примером чему стал Baojun RC-5, который недавно был полностью рассекречен, и рассматривается как сильный конкурент Skoda Octavia и других подобных авто.

Baojun RC-5 соразмерим со Skoda Octavia A7, продаваемой в России. Его габариты составляют 4650?1806?1458 мм при колесной базе в 2700 мм. Объем багажника китайцы пока не сообщают, но, можно полагать, что он будет примерно таким же, как в «Октавии».

Уже в начальной комплектации Baojun RC-5 оснащен системой курсовой устойчивости, электромеханическим «ручником», двумя «эйрбэгами», задними парктрониками и ABS. Базовый лифтбек в переводе на российскую валюту будет стоить порядка 700?000 рублей. Заманчиво звучит, но сразу напрашивается вопрос, в чем подвох китайского «убийцы» Skoda Octavia.

Пока Baojun RC-5 не вышел на рынок, непонятно, насколько качественные двигатели, материалы и покраска в нем применены. Однако известно, что силовую линейку конкурента Skoda Octavia представит единственный и весьма скромный агрегат 1.5 на 99 л.с., а также его турбированный вариант на 147 л.с. Пару им составят 5-МКПП и вариатор. Примечательно, что наши автомобилисты не порадуются последнему варианту, однако китайский лифтбек ждут в России.

Судя по обсуждениям на тематических форумах, российские автомобилисты не против Baojun RC-5, так как автомобиль имеет привлекательный ценник, сочетающийся с самобытным обликом и современным салоном автомобиля, который тоже не выглядит как плагиат. Также россияне подчеркивают, что машина является результатом сотрудничества SAIC с General Motors, и они считают, что последний не допустит, чтобы под его крылом продавался китайский ширпотреб. Как бы там ни было, о продажах новинки в РФ пока речь не идет, а на внутреннем рынке она появится не раньше, чем во втором полугодии 2020 года. 


Иван Головин

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