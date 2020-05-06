Рассекречен Baojun RC-5: В чем подвох китайского «убийцы» Skoda Octavia и почему его ждут в России

Лифтбек из Поднебесной ломает стереотипы, при этом он не лишен недостатков, однако водители находят причины их простить.

Китайские автомобили имеют не лучшую репутацию, так как потребитель до сих пор сомневается в их качестве, да и дизайн их нередко оказывается результатом «копирования» машин именитых производителей. Впрочем, бывают исключения, примером чему стал Baojun RC-5, который недавно был полностью рассекречен, и рассматривается как сильный конкурент Skoda Octavia и других подобных авто.

Baojun RC-5 соразмерим со Skoda Octavia A7, продаваемой в России. Его габариты составляют 4650?1806?1458 мм при колесной базе в 2700 мм. Объем багажника китайцы пока не сообщают, но, можно полагать, что он будет примерно таким же, как в «Октавии».

Уже в начальной комплектации Baojun RC-5 оснащен системой курсовой устойчивости, электромеханическим «ручником», двумя «эйрбэгами», задними парктрониками и ABS. Базовый лифтбек в переводе на российскую валюту будет стоить порядка 700?000 рублей. Заманчиво звучит, но сразу напрашивается вопрос, в чем подвох китайского «убийцы» Skoda Octavia.

Пока Baojun RC-5 не вышел на рынок, непонятно, насколько качественные двигатели, материалы и покраска в нем применены. Однако известно, что силовую линейку конкурента Skoda Octavia представит единственный и весьма скромный агрегат 1.5 на 99 л.с., а также его турбированный вариант на 147 л.с. Пару им составят 5-МКПП и вариатор. Примечательно, что наши автомобилисты не порадуются последнему варианту, однако китайский лифтбек ждут в России.

Судя по обсуждениям на тематических форумах, российские автомобилисты не против Baojun RC-5, так как автомобиль имеет привлекательный ценник, сочетающийся с самобытным обликом и современным салоном автомобиля, который тоже не выглядит как плагиат. Также россияне подчеркивают, что машина является результатом сотрудничества SAIC с General Motors, и они считают, что последний не допустит, чтобы под его крылом продавался китайский ширпотреб. Как бы там ни было, о продажах новинки в РФ пока речь не идет, а на внутреннем рынке она появится не раньше, чем во втором полугодии 2020 года.

Иван Головин